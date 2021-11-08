Совет попечителей МХАТ имени Горького отказался от сотрудничества с театром из-за увольнения худрука
Совет попечителей МХАТ имени Горького, который возглавляет топ-менеджер Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Игорь Кудряшкин, прекратил финансировать театр после смены художественного руководителя
Совет попечителей МХАТ имени Горького, который возглавляет топ-менеджер Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Игорь Кудряшкин, прекратил финансировать театр после смены художественного руководителя.
В пресс-службе УГМК сообщили, что совет попечителей поддерживал политику бывшего худрука Эдуарда Боякова, который был вынужден уволиться «по просьбе» нового генерального директора театра Владимира Кехмана.
«На сегодняшний день нам неизвестны планы нового генерального директора. Это, а также репутация г-на Кехмана, заставили нас принять решение о прекращении сотрудничества», - отметил Игорь Кудряшкин, слова которого приводит Znak.com.
Отметим, что совет попечителей только по итогам 2020 года привлек 150 млн рублей для МХАТ имени Горького.
Эдуард Бояков ранее сообщил, что покидает пост, так как уволиться его попросил новый гендиректор театра Владимир Кехман. После этого имя худрука вычеркнули из списка «великих руководителей театра» и убрали его портрет.
В Минкультуры России заявили, что новость обувольнении Эдуарда Боякова стала для них «абсолютной неожиданностью».