На белорусско-польской границе толпа мигрантов забросала пограничников камнями и бутылками
В социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором многочисленная группа беженцев с рюкзаками и сумками движется к границе Белоруссии с Польшей. Колонна беженцев в настоящее время движется вдоль трассы к границе с Польшей
В социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором многочисленная группа беженцев с рюкзаками и сумками движется к границе Белоруссии с Польшей.
В телеграм-канале пограничной службы Беларуси отмечается, что колонна беженцев в настоящее время движется вдоль трассы к границе с Польшей.
«На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей», – отметили белорусские пограничники.
Одновременно с этим Минобороны Польши опубликовало видеозапись с польско-белорусской границы, на которой группа нелегальных мигрантов штурмует пограничный патруль. При этом мигранты бросают в польских солдат через забор с колючей проволокой камни, бутылки и палки. В оборонном ведомстве отметили, что с агрессией мигрантов пограничникам приходится сталкиваться ежедневно.
Польские власти в очередной раз обвинили режим Александра Лукашенко в оказании помощи нарушителям и использовании мигрантов в своей войне против Евросоюза.