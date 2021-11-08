08 ноября 2021, 12:00
В аэропорту Внуково задержали двух пассажиров, которые проглотили на двоих килограмм кокаина
Таможенники обратили внимание на двух мужчин, которые прибыли в Москву из Стамбула. В ходе проверки было установлено, что пассажиры проглотили на двоих почти килограмм кокаина
Фото: tagankapremiumservice.ru
В московском аэропорту «Внуково» двух российских граждан задержали за контрабанду наркотиков.
Таможенники обратили внимание на двух мужчин, которые прибыли в Москву из Стамбула. В ходе проверки было установлено, что пассажиры проглотили на двоих почти килограмм кокаина.
В таможенной службе «Ленте.ру» уточнили, что контрабандисты летели в Москву из бразильского Сан-Паулу с пересадкой в Стамбуле. При прохождении досмотра рентгеноскопическое исследование выявило у пассажиров «посторонние предметы» в желудочно-кишечном тракте. В дальнейшем медики извлекли из кишечника мужчина 100 контейнеров с белым порошком. Экспресс-тест показал, что это кокаин.