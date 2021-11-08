08 ноября 2021, 11:55
В России за сутки выявили 39 400 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки зарегистрировали 39 400 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Отметим, что в стране уже вторые сутки отмечается небольшое снижение показателя суточного прироста заболевших
Фото: АГН "Москва"
В России за минувшие сутки зарегистрировали 39 400 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Отметим, что в стране уже вторые сутки отмечается небольшое снижение показателя суточного прироста заболевших.
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в результате осложнений за сутки скончались 1190 человек. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли уже 248 004 человека.
В Москве за прошедшие сутки выявили 4982 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге – 2597, в Московской области – 3429, а в Самарской области – 1736.
8 ноября в России закончился режим нерабочих дней, который был объявлен с целью снизить темпы распространения коронавируса. Власти пяти регионов решили продлить его еще на неделю.