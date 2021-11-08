08 ноября 2021, 11:48
Экс-глава Минэнерго России Сергей Шматко скончался от коронавируса
Бывший министр энергетики России Сергей Шматко скончался в возрасте 55 лет. Экс-чиновник умер в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией
Фото: peoples.ru
Бывший министр энергетики России Сергей Шматко скончался в возрасте 55 лет. Экс-чиновник умер в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
COVID-19 у Сергея Шматко выявили неделю назад. Он был госпитализирован в 52-ю больницу. Вечером 7 ноября экс-министр скончался в реанимации.
Действующий глава Минэнерго Николай Шульгинов выразил родственникам Сергея Шматко свои соболезнования в связи с утратой.
Сергей Шматко занимал должность министра энергетики России с 2008 по 2012 гг. После ухода из правительства он занял должность спецпредставителя президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.