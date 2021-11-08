Минздрав и Минцифры объяснили сокращение срока действия QR-кодов техническим сбоем
Срок действия новых сертификатов о вакцинации против коронавируса, которые начали оформлять с 8 ноября, сократился с одного года до шести месяцев. Это вызвало возмущение со стороны граждан, поскольку заранее об этом Минздрав не уведомлял
Срок действия новых сертификатов о вакцинации против коронавируса, которые начали оформлять с 8 ноября, сократился с одного года до шести месяцев. Это вызвало возмущение со стороны граждан, поскольку заранее об этом Минздрав не уведомлял.
Позже в Министерстве цифрового развития сообщили в Facebook, что срок действия QR-кодов, которые прилагаются к сертификатам о вакцинации, сократился в два раза из-за технических работ, которые проводились на портале «Госуслуги».
В ведомстве заверили, что в настоящее время портал госуслуг работает в штатном режиме, а QR-коды восстанавливаются.
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом также сообщили, что срок действия QR-кодов для привитых граждан сократился якобы из-за технического сбоя. Чиновники пообещали устранить проблему.
В свою очередь депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что решения о сокращении срока действия сертификатов о вакцинации необходимо анонсировать заранее, а не создавать массовые неудобства для граждан.
«Слава Богу, у Правительства хватило мудрости восстановить статус-кво, отменив прежнее решение Минздрава о сокращении сроков действия QR-кодов», - написал депутат в своем телеграм-канале.