В Екатеринбурге родители школьников устроили митинг возле мэрии из-за дистанционного образования
В Екатеринбурге родители детей школьного возраста устроили несанкционированную акцию протеста возле мэрии против дистанционного обучения во время пандемии коронавируса
В Екатеринбурге родители детей школьного возраста устроили несанкционированную акцию протеста возле мэрии против дистанционного обучения во время пандемии коронавируса.
Портал Ura.ru сообщает, что у здания городской администрации собрались около 20 человек. Участники протеста рассказали, что написали заявление на имя мэра Алексея Орлова и начальника городского департамента Константина Шевченко, в котором потребовали от них подтвердить, что перевод школьников на дистант является законным.
Сами родители заявили, что на удаленке дети практически не учатся и не получают образование.
Константин Шевченко вышел к протестующим родителям и в беседе с ними отметил, что городские власти лишь рекомендовали школам организовать смешанное обучение. Окончательное же решение о переводе детей на дистанционное обучение остается за руководством образовательных учреждений.