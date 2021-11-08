Власти Москвы и Подмосковья после окончания режима нерабочих дней оставили в силе некоторые антиковидные ограничения
Власти Москвы и Московской области после окончания режима нерабочий дней, который длился с 28 октября по 7 ноября, решили оставить в силе ряд антиковидных ограничений в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом
Власти Москвы и Московской области после окончания режима нерабочий дней, который длился с 28 октября по 7 ноября, решили оставить в силе ряд антиковидных ограничений в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом.
Так, с 8 ноября приостанавливается бесплатный льготный проезд в общественном транспорте для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, которые не сделали прививку против COVID-19.
Остается в силе требование к работодателям перевести 30% своих сотрудников на удаленную работу.
Система QR-кодов, которые могут оформить привитые и переболевшие граждане, распространяется пока только на театры, музеи и массовые мероприятия. При этом максимальная посещаемость театров и музеев составляет 70%.
Между тем, в ряде других регионов система QR-кодов действует и на другие общественные места. В частности, кафе, рестораны, бассейны, спортивные залы, МФЦ и т.д. А в Татарстане, например, QR-коды необходимо будет предъявлять и в общественном транспорте.