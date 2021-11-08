Прокуратура потребовала заменить условный срок на реальный подростку, забросавшему машину ФСБ снежками
Прокуратура обжаловала приговор 17-летнему Глебу Борисову, которого обвиняют в нанесении повреждений служебному автомобилю ФСБ России во время акции в поддержку политика Алексея Навального
Прокуратура обжаловала приговор 17-летнему Глебу Борисову, которого обвиняют в нанесении повреждений служебному автомобилю ФСБ России во время акции в поддержку политика Алексея Навального.
Портал «ОВД-Инфо» (проект включен в реестр иностранных агентов) со ссылкой на отца подростка Бориса Борисова сообщает, что ведомство потребовало для молодого человека 7 лет реального лишения свободы вместо 5 лет условного срока.
Напомним, что 1 сентября 2021 года Тверской райсуд Москвы признал Глеба Борисова виновным в применении насилия к силовикам и умышленном повреждении имущества. Подсудимый признал, что нанес по одному удару ногой двум сотрудникам Росгвардии и вместе с другим фигурантом дела Константином Лакеевым забросал снежками машину, которая, как оказалось, закреплена за ФСБ. Потерпевшие силовики в суде заявили, что «не почувствовали боли» от удара подростка и приняли извинения обвиняемого.
В итоге суд приговорил Глеба Борисова к 5 годам лишения свободы условно и выплате ущерба ФСБ в размере 427 тысяч рублей за поврежденный автомобиль, однако теперь прокуратура требует ужесточить ему приговор.