В России начнут выдавать сертификаты о вакцинации против COVID-19 нового образца
В правительстве отметили, что ковид-паспорт или справку о перенесенном коронавирусе можно будет получить в электронном виде на портале «Госуслуги» не позднее, чем через три дня после получения второго компонента вакцины
В России с понедельника, 8 ноября, начнут выдавать сертификаты о вакцинации против коронавируса или о перенесенной болезни нового образца.
В правительстве отметили, что ковид-паспорт или справку о перенесенном коронавирусе можно будет получить в электронном виде на портале «Госуслуги» не позднее, чем через три дня после получения второго компонента вакцины.
Желающие получить прививочный сертификат в бумажном виде могут обратиться в МФЦ.
Старые сертификаты о вакцинации будут переоформлены на госуслугах в автоматическом режиме.
В новом сертификате информация о вакцинации указана на русском и английском языках. Также в нем указан QR-код, который можно предъявлять при посещении тех или иных общественных мест, если это требуется.
Напомним, что срок действия ковид-паспорта составляет один год, однако некоторые вирусологи предлагают сократить его до шести месяцев в связи с активным распространением более заразного и агрессивного дельта-штамма.