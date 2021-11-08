В Греции медики брали у антиваксеров деньги, но прививали их Pfizer вместо физраствора
В Греции медики брали у антипрививочников деньги за выдачу поддельного сертификата о вакцинации против коронавируса, но при этом все равно делали им прививки
В Греции медики брали у антипрививочников деньги за выдачу поддельного сертификата о вакцинации против коронавируса, но при этом все равно делали им прививки. При этом пациенты не могут теперь подать в суд на врачей, поскольку им придется признаться в даче взятки.
Греческие антипрививочники платили медикам по 400 евро за укол физраствора вместо вакцины против COVID-19. Врачи брали деньги, но все равно кололи «клиентов» вакциной Pfizer.
Теперь антиваксеры оказались перед непростым выбором. Засудить врачей за оказание медицинской услуги без своего согласия и признаться в даче взятки или отказаться от претензий к медикам.
Телеграм-канал Readovka со ссылкой на греческие СМИ сообщает, что за поддельными сертификатами о вакцинации к медикам могли обратиться около 100 тысяч человек.