В Калининградской области ввели QR-коды для посещения МФЦ и госучреждений
Власти Калининградской области с 8 февраля вводят систему QR-кодов для посещения многофункциональных центров и государственных учреждений
Власти Калининградской области с 8 февраля вводят систему QR-кодов для посещения многофункциональных центров (МФЦ) и государственных учреждений.
Для получения государственных услуг в очном формате гражданам необходимо будет предъявить QR-код о вакцинации двумя компонентами прививки, QR-код о перенесенном коронавирусе или оригинал соответствующих справок, сообщает «Новая газета».
Система QR-кодов будет действовать в регионе до 1 февраля 2022 года.
С 8 ноября в Калининградской области также снимаются ограничения на работу кафе, ресторанов, фитнес-залов, гостиниц и развлекательных учреждений. Однако посетить указанные учреждения могут только обладатели QR-кодов.
Напомним, что в России с 30 октября по 7 ноября действовал режим нерабочих дней. Ряд регионов решили продлить локдаун еще на неделю.