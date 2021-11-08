Глава ВТБ Андрей Костин удалил сведения о своей связи с охотхозяйством «Лось»
Через цепочку владений ОАО «Лось» принадлежало Андрею Костину. Так, компания «Муфлон» госбанкира владеет фирмой «Таелс», которая, в свою очередь, выступало учредителем ОАО «Лось»
Глава государственного банка ВТБ Андрей Костин удалил сведения о том, что он может быть связан с охотничьим хозяйством «Лось».
Телеграм-канал Readovka сообщает, что через цепочку владений ОАО «Лось» принадлежало Андрею Костину. Так, компания «Муфлон» госбанкира владеет фирмой «Таелс», которая, в свою очередь, выступало учредителем ОАО «Лось». Директором компаний «Лось» и «Муфлон» был указан Николай Овсянников. По данным телеграм-канала, сейчас эти сведения удалены из официальных баз.
Ранее российские СМИ неоднократно сообщали, что Андрей Костин является большим любителем охоты. У него в аренде и собственности находится более 130 тысяч гектар охотугодий, из которых 120 тысяч гектар располагаются в Переславском районе Ярославской области. Часть угодий госбанкира находятся на территории памятника природы, что является нарушением закона.
Недалеко от базы Костина возле природного памятника «Долина реки Кубрь с водохранилищем» была построена вертолетная площадка. Площадка построена всего в 40 метрах от русла реки, хотя законодательство Ярославской области запрещает строить такие объекты возле памятника природы на протяжении 250 метров. Однако ради удобства госбанкира и его гостей региональные чиновники в 2018 году сняли статус особо охраняемой природной территории с нескольких участков в пойме реки Кубрь «в связи с необратимой утратой ими особого природоохранного значения».