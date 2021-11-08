Компания АЛРОСА подала в суд на якутского общественника из-за рассказа об экологической аварии
Алмазодобывающая компания АЛРОСА подала в суд на якутского эколога и общественного деятеля Александра Жураковского, который рассказал об экологической аварии на одном из объектов холдинга
Алмазодобывающая компания АЛРОСА подала в суд на якутского эколога и общественного деятеля Александра Жураковского, который рассказал об экологической аварии на одном из объектов холдинга.
Арбитражный суд Якутии принял к рассмотрению иск АЛРОСЫ к экологу Александру Жураковскому, которого обвиняют в распространении недостоверных сведений, порочащих деловую репутацию компании, сообщает ИА SakhaNews.
Поводом для обращения в суд стало заявление председателя экологического движения «Защитим природу Якутии» Александра Жураковского в ходе заседания Госсовета республики о том, что АЛРОСА незаконно осуществляет выбросы высокоминерализованных рассолов, одним из которых является «слив более двух миллионов кубических метров рассолов». Позже общественник разместил эту информацию в своем аккаунте в соцсети Facebook.
В иске АЛРОСЫ указано, что информация о сливе рассолов является недостоверной и порочит деловую репутацию компании.
Между тем, в апреле 2021 года Минэкологии Якутии сообщило о повреждении трубопровода высокоминерализованных вод Удачнинского ГОКа в районе мостового перехода через реку Далдын, левого притока реки Марха. Специалисты ведомства взяли пробы воды и зафиксировали двукратное превышение ПДК компонентов, специфичных для рассолов. В отношении АЛРОСА возбудили административное дело.
В том же месяце Александр Жураковский обвинил АЛРОСУ в загрязнении реки Мархи в результате аварии на трубопроводе высокоминерализованных вод Удачнинского ГОКа. Эколог отметил, что компания была обязана предупредить население об аварии, поскольку граждане используют эту воду и ловят там рыбу.
Общественник также опубликовал данные центра экологического мониторинга, согласно которым в реке Марха нашли бромид, магний и стронций.
В ходе заседания Госсовета представитель АЛРОСЫ Полина Анисимова заверила, что после повреждения 10 апреля трубопровода следов минерализованных шахтно-рудных вод в пробах обнаружено не было. На это глава ГБУ «Республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга» Лена Волкова заявила, что на месте непосредственного повреждения трубопровода был зафиксирован факт «экстремального загрязнения реки Далдын свинцом».
Согласно официальной позиции АЛРОСЫ, информация о «ядовитых сливах АЛРОСА в реку» не соответствуют действительности.