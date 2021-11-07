В Волгоградской области солдата с серьезными проблемами со здоровьем признали годным к службе
Врачи воинской части обнаружили у Богдана С. психиатрические нарушения - очаговую демиелинизацию левой теменной и левой лобной долей головного мозга. Это является серьезной патологией центральной нервной системы
В Волгоградской области солдата-срочника с серьезными проблемами со здоровьем признали ограниченно годным к службе в армии.
По данным издания «Новости Волгограда», врачи воинской части обнаружили у Богдана С. психиатрические нарушения - очаговую демиелинизацию левой теменной и левой лобной долей головного мозга. Это является серьезной патологией центральной нервной системы, так как в этом случае может произойти разрушение оболочек сосудов мозга. Кроме того, у молодого человека отказала левая рука и периодически немеет нога.
В настоящее время военнослужащий находится в санитарной части города Знаменска. Мать Богдана ждет ответа на жалобы в прокуратуру, администрацию президента и правоохранительные органы. Женщина не согласна с вердиктом военных врачей, которые признали ее сына частично годным к службе в армии.
Адвокат семьи Иван Иванов заявил изданию «Блокнот», что в данном случае речь идет о нарушении права человека на защиту своего здоровья.
«Сейчас по факту складывается ситуация, когда у человека парализована фактически половина тела, а ему не оказывают необходимой медицинской помощи. Вместо этого его пытаются комиссовать по психиатрическим основаниям, что является незаконным», - рассказал адвокат.
Мать солдата считает, что болезнь ее сына была вызвана вакцинацией от коронавируса. Прививку Богдану сделали через месяц после призыва. Медики в свою очередь отмечают, что серьезные побочные явления после вакцинации возникают не просто так, а лишь на фоне имевшихся прежде проблем со здоровьем.
Отметим, что министр обороны Сергей Шойгу, чье ведомство признало молодого человека с серьезными проблемами со здоровьем ограниченно годным к службе, сам никогда в армии не служил. Однако данный факт не помешал ему получить звание генерала.