Меню
Общество
Россиян обязали дважды сдавать тест на COVID-19
07 ноября 2021, 16:02

Депутат Султан Хамзаев предложил запретить упоминать в СМИ национальность злоумышленников

Депутат Госдумы от «Единой России», глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил принять закон, запрещающий указывать национальность преступников в средствах массовой информации

Депутат Султан Хамзаев предложил запретить упоминать в СМИ национальность злоумышленников
Фото: md-gazeta.ru

Депутат Госдумы от «Единой России», глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил принять закон, запрещающий указывать национальность преступников в средствах массовой информации.

С соответствующим заявлением парламентарий выступил после резонансного случая с нападением четырех приезжих на отца с ребенком в Новой Москве.

Султан Хамзаев заявил, что будет добиваться принятия закона о запрете указывать в СМИ национальность, расу и вероисповедание подозреваемых в преступлениях и осужденных. Депутат считает, что это унижает человеческое достоинство третьих лиц, которые не имеют к преступлениям и правонарушениям никакого отношения.

«Считаю недопустимым, когда отдельные блогеры, журналисты публикуют в СМИ разного рода непроверенные комментарии еще раньше официальной версии следствия, выделяя и ставя ярлыки на национальностях», - написал парламентарий в своем Instagram.

Напомним, что в минувшие праздничные выходные в Новой Москве четверо приезжих напали на мужчину с маленьким ребенком. В полиции сообщили, что все задержанные являются уроженцами одного из государств Закавказья. Трое из них имеют российское гражданство. В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

После данного инцидента главный редактор государственного телеканала RT Маргарита Симоньян написала в своем телеграм-канале, что «все эти „приезжие“ и „лица кавказской национальности“ допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро (…) и правильно сделают».

Заявление Маргариты Симоньян возмутило главу Чечни Рамзана Кадырова, который отметил, что главреду серьезного СМИ не стоит «пиариться на свежей теме».

Кадыров отметил, что когда кавказцы побеждают на татами, борцовском ковре или на ринге,  то это — «россияне», и весь интернет гордится успехами российских спортсменов. А когда кавказцы устраивают драку, то это «понаехавшие, у которых надо поголовно проверить регистрацию».

«Кстати говоря, когда мы интересуемся у главредов ряда СМИ, почему они без повода упоминают Северный Кавказ или кавказцев в негативном контексте, нам не раз отвечали открыто: без такого упоминания у нас не бывает просмотров», — добавил Рамзан Кадыров. 

Материалы по теме
Глава Сергиево-Посада пообещал закрыть общежитие для мигрантов после убийства пенсионерки
Блогер Илья Варламов составил рейтинг самых опасных городов России
Преступления против пожилых граждан предложили считать отягчающим обстоятельством
Сейчас на главной
Коста-Рика стала первой страной с обязательной вакцинацией детей от COVID-19
вакцина от коронавируса
Коста-Рика стала первой страной с обязательной вакцинацией детей от COVID-19
Власти Коста-Рики ввели обязательную вакцинацию детей в возрасте от 5 лет против коронавирусной инфекцией. Эта страна стала первой в мире, где прививки для детей от COVID-19 стали обязательными
В поезде Москва - Адлер пассажир открыл стрельбу по силовикам из травмата
чп в поезде
В поезде Москва - Адлер пассажир открыл стрельбу по силовикам из травмата
В поезде Москва - Адлер один из пассажиров открыл стрельбу из травматического пистолета по сотрудникам правоохранительных органов. В результате происшествия ранения получили полицейский и росгвардеец
Погибший в Берлине российский дипломат оказался сыном высокопоставленного генерала ФСБ
дипломаты
Погибший в Берлине российский дипломат оказался сыном высокопоставленного генерала ФСБ
Кирилл Жало, которого нашли мертвым возле здания посольства в Берлине, оказался сыном начальника управления ФСБ по защите конституционного строя генерал-лейтенанта Алексея Жало
В Комсомольске-на-Амуре китайские рабочие завода «Роснефти» устроили забастовку
Роснефть
В Комсомольске-на-Амуре китайские рабочие завода «Роснефти» устроили забастовку
Иностранные сотрудники нефтеперерабатывающего завода сообщили, что уже четвертый месяц им не выдают зарплату. Месяц назад рабочие уже проводили забастовку
В Татарстане в общественном транспорте введут систему QR-кодов
QR-коды
В Татарстане в общественном транспорте введут систему QR-кодов
Глава региона Рустам Минниханов заявил, что режим нерабочих дней закончится 7 ноября, однако с 8 ноября будут ужесточены антиковидные требования из-за низких темпов вакцинации среди студентов и пожилых людей
В Италии предложили привитым «Спутником V» получить бустерную дозу Pfizer для получения ковид-паспорта
вакцина от коронавируса
В Италии предложили привитым «Спутником V» получить бустерную дозу Pfizer для получения ковид-паспорта
Власти Италии предложили привитым «Спутником V» или китайской Sinovac, вакцинироваться бустерной дозой препарата Pfizer или Moderna для получения европейского «зеленого сертификата»
Правительство продлило розыгрыш 100 тысяч рублей среди привитых до конца года
вакцина от коронавируса
Правительство продлило розыгрыш 100 тысяч рублей среди привитых до конца года
Российское правительство продлило срок проведения лотереи для привитых от коронавируса, главным призом которой являются 100 тысяч рублей
Авторская колонка
Добро пожаловать в Тверь!
Автозак заехал в шлюз Тверской тюрьмы около 9 часов вечера. Конвой привычно сдал оружие. Заключенные угрюмо ощупывали свои сумки и разминали суставы, затекшие за время четырехчасового пути. - С вещами на выход! – рявкнули откуда-то с улицы
Шестун Александр
Бывшие заключенные ИК-2 рассказали об издевательствах над Навальным по приказу администрации
Алексей Навальный
Бывшие заключенные ИК-2 рассказали об издевательствах над Навальным по приказу администрации
Сначала сотрудники ИК-2 потребовали от арестантов не общаться с Навальным, а когда тот объявил голодовку завхозы принесли колбасу и начали ее жарить, чтобы «был запах»
В башне «Федерация» арендуют офисы компании, связанные с обналичкой криптовалюты
киберпреступления
В башне «Федерация» арендуют офисы компании, связанные с обналичкой криптовалюты
В башне бизнес-центра «Москва-Сити» располагаются офисы, которые арендуют связанные с хакерами компании. Киберпреступники занимаются обналичиванием криптовалюты
В Еврейской АО весь коллектив станции «скорой помощи» отказался прививаться от COVID-19
скорая помощь
В Еврейской АО весь коллектив станции «скорой помощи» отказался прививаться от COVID-19
В городе Облучье Еврейской автономной области весь коллектив сотрудников станции «скорой помощи», состоящий из 15 человек, отказался делать прививки от коронавируса и уволился
Лоукостер «Победа» поддержал инициативу предъявлять QR-код при посадке в самолет
авиакомпании
Лоукостер «Победа» поддержал инициативу предъявлять QR-код при посадке в самолет
Авиакомпания-лоукостер «Победа» поддержала инициативу ввести систему QR-кодов, которые могут получить привитые и переболевшие коронавирусом граждане, при посадке в самолет
Медиков накажут за призывы к отказу от вакцинации
вакцина от коронавируса
Медиков накажут за призывы к отказу от вакцинации
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова дала поручение руководителям территориальных органов ведомства выявлять медиков, которые выступают против вакцинации от коронавируса и призывают пациентов не ставить прививку
Американские власти окончательно одобрили вакцинацию от COVID детей
вакцина от коронавируса
Американские власти окончательно одобрили вакцинацию от COVID детей
Группа экспертов Центров по контролю и профилактике заболеваний единогласно рекомендовала двухкомпонентную вакцину против коронавируса Pfizer-BioNTech для детей
В Иркутской области при заходе на посадку разбился самолет Ан-12
авиакатастрофа
В Иркутской области при заходе на посадку разбился самолет Ан-12
Лайнер перестал выходить на связь с диспетчерами на высоте 240 метров после ухода на второй круг. Позже стало известно, что самолет разбился при заходе на посадку
В неоплатном долгу перед Родиной
минобороны
В неоплатном долгу перед Родиной
Офицер Вооруженных сил России Михаил Кочет записал обращение, в котором пожаловался на невозможность уволиться со службы из-за бюрократии в Минобороны, которое возглавляет Сергей Шойгу
В России побит очередной рекорд по суточной смертности от коронавируса
коронавирус
В России побит очередной рекорд по суточной смертности от коронавируса
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на утро 3 ноября, за прошедшие сутки в результате осложнений скончались 1189 ковидных пациентов. Это рекордный показатель суточной смертности с февраля 2020 года
Авторская колонка
Киношники… Брехуны
Пару месяцев назад посмотрел китайский 2020-го года фильм режиссёра Гуань Ху «Восемь сотен». В аннотации он значится как военная драма. Но на самом деле это такая брехня, рядом с которой меркнет даже сказка про 28 панфиловцев, гранатами уничтоживших за пару часов 18 немецких танков
Авдерин Валерий