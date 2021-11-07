Депутат Султан Хамзаев предложил запретить упоминать в СМИ национальность злоумышленников
Депутат Госдумы от «Единой России», глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил принять закон, запрещающий указывать национальность преступников в средствах массовой информации
Депутат Госдумы от «Единой России», глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил принять закон, запрещающий указывать национальность преступников в средствах массовой информации.
С соответствующим заявлением парламентарий выступил после резонансного случая с нападением четырех приезжих на отца с ребенком в Новой Москве.
Султан Хамзаев заявил, что будет добиваться принятия закона о запрете указывать в СМИ национальность, расу и вероисповедание подозреваемых в преступлениях и осужденных. Депутат считает, что это унижает человеческое достоинство третьих лиц, которые не имеют к преступлениям и правонарушениям никакого отношения.
«Считаю недопустимым, когда отдельные блогеры, журналисты публикуют в СМИ разного рода непроверенные комментарии еще раньше официальной версии следствия, выделяя и ставя ярлыки на национальностях», - написал парламентарий в своем Instagram.
Напомним, что в минувшие праздничные выходные в Новой Москве четверо приезжих напали на мужчину с маленьким ребенком. В полиции сообщили, что все задержанные являются уроженцами одного из государств Закавказья. Трое из них имеют российское гражданство. В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.
После данного инцидента главный редактор государственного телеканала RT Маргарита Симоньян написала в своем телеграм-канале, что «все эти „приезжие“ и „лица кавказской национальности“ допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро (…) и правильно сделают».
Заявление Маргариты Симоньян возмутило главу Чечни Рамзана Кадырова, который отметил, что главреду серьезного СМИ не стоит «пиариться на свежей теме».
Кадыров отметил, что когда кавказцы побеждают на татами, борцовском ковре или на ринге, то это — «россияне», и весь интернет гордится успехами российских спортсменов. А когда кавказцы устраивают драку, то это «понаехавшие, у которых надо поголовно проверить регистрацию».
«Кстати говоря, когда мы интересуемся у главредов ряда СМИ, почему они без повода упоминают Северный Кавказ или кавказцев в негативном контексте, нам не раз отвечали открыто: без такого упоминания у нас не бывает просмотров», — добавил Рамзан Кадыров.