07 ноября 2021, 15:08
Коста-Рика стала первой страной с обязательной вакцинацией детей от COVID-19
Власти Коста-Рики ввели обязательную вакцинацию детей в возрасте от 5 лет против коронавирусной инфекцией. Эта страна стала первой в мире, где прививки для детей от COVID-19 стали обязательными
Фото: oblgazeta.ru
Власти Коста-Рики ввели обязательную вакцинацию детей в возрасте от 5 лет против коронавирусной инфекцией. Эта страна стала первой в мире, где прививки для детей от COVID-19 стали обязательными.
В Минздраве Коста-Рики сообщили, что прививочная кампания среди детей стартует в марте 2022 года.
Детей от 5 до 11 лет планируется прививать вакциной Pfizer. Власти страны планируют закупить 3,5 млн доз, из которых 1,5 млн доз будут предназначены для детей. Остальная часть препаратов пойдет на ревакцинацию взрослых, сообщает РБК.
Напомним, что препарат Pfizer также был одобрен для вакцинации детей в возраста от 5 лет в США. Американские специалисты подсчитали, что вакцинация детей снизит распространение коронавируса на 8%.