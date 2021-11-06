06 ноября 2021, 16:16
В поезде Москва - Адлер пассажир открыл стрельбу по силовикам из травмата
В поезде Москва - Адлер один из пассажиров открыл стрельбу из травматического пистолета по сотрудникам правоохранительных органов. В результате происшествия ранения получили полицейский и росгвардеец
Фото: totalhub.ru
В поезде Москва - Адлер один из пассажиров открыл стрельбу из травматического пистолета по сотрудникам правоохранительных органов. В результате происшествия ранения получили полицейский и росгвардеец.
Инцидент произошел, когда поезд находился на станции в Туле. Сотрудники линейного отдела полиции попытались пресечь противоправные действия пассажира, который вел себя неадекватно, однако тот оказал сопротивление и открыл стрельбу из травмата.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщает РИА Новости.
Никто из пассажиров в результате происшествия не пострадал.