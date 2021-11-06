Погибший в Берлине российский дипломат оказался сыном высокопоставленного генерала ФСБ
Кирилл Жало, которого нашли мертвым возле здания посольства в Берлине, оказался сыном начальника управления ФСБ по защите конституционного строя генерал-лейтенанта Алексея Жало
Российский дипломат Кирилл Жало, которого нашли мертвым 5 ноября возле здания посольства в Берлине, оказался сыном начальника управления ФСБ по защите конституционного строя генерал-лейтенанта Алексея Жало.
Согласно предварительным данным, 35-летний Кирилл Жало выпал с верхнего этажа здания посольства на Беренштрассе в районе Митте. Немецкие власти передали тело дипломата в Россию. По данным «Коммерсанта», российское посольство не дало разрешения на вскрытие из-за дипломатического статуса погибшего.
Журналист и автор громких расследований Христо Грозев заявил РБК, что отец дипломата является «ключевым генералом ФСБ», а по версии служб безопасности Германии, погибший считался «агентом ФСБ под прикрытием».
Издания The Insider и Bellingcat (издания признаны иностранными агентами) подтвердили информацию о том, что Жало приходится сыном главе Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанту Алексею Жало. Сотрудников этого управления журналисты-расследователи считают причастными к отравлению Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы.