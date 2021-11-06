06 ноября 2021, 13:45
В Комсомольске-на-Амуре китайские рабочие завода «Роснефти» устроили забастовку
Иностранные сотрудники нефтеперерабатывающего завода сообщили, что уже четвертый месяц им не выдают зарплату. Месяц назад рабочие уже проводили забастовку
Фото: pervomajskoe.net
В Комсомольске-на-Амуре китайские рабочие «Роснефти» устроили забастовку. Иностранцы требуют выплатить зарплату и вернуть их на родину.
Телеграм-канал Readovka сообщает, что китайские рабочие провели протестное шествие вокруг завода, но без лозунгов и плакатов.
Иностранные сотрудники нефтеперерабатывающего завода сообщили, что уже четвертый месяц им не выдают зарплату. Месяц назад рабочие уже проводили забастовку. Тогда руководство НПЗ пообещало выполнить свои обязательства, но денег люди так и не дождались.