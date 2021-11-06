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06 ноября 2021, 13:25

В Татарстане в общественном транспорте введут систему QR-кодов

Глава региона Рустам Минниханов заявил, что режим нерабочих дней закончится 7 ноября, однако с 8 ноября будут ужесточены антиковидные требования из-за низких темпов вакцинации среди студентов и пожилых людей

В Татарстане в общественном транспорте введут систему QR-кодов
Фото: fotobus.msk.ru

Власти республики Татарстан вводят систему QR-кодов в общественном транспорте. Нововведение вступит в силу через две недели.

Глава региона Рустам Минниханов заявил, что режим нерабочих дней закончится 7 ноября, однако с 8 ноября будут ужесточены антиковидные требования из-за низких темпов вакцинации среди студентов и пожилых людей.

Губернатор отметил, что ему поступает огромное количество жалоб от граждан на несоблюдение масочного режима в общественном транспорте. В этой связи власти решили ввести ограничения на пользование общественным транспортом. Воспользоваться им смогут только пассажиры с QR-кодом или справкой об медотводе от прививки.

У непривитых граждан старше 60 лет власти региона заблокируют транспортные карты. 

Рустам Минниханов заявил, что среди умерших от COVID-19 доля пожилых людей составляет около 85%.  По словам чиновника, эти люди могли бы еще «жить и жить», если бы сделали прививку.

«Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры. У нас другого выхода нет», — добавил глава Татарстана, слова которого приводит Znak.com.  

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