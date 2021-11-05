В Италии предложили привитым «Спутником V» получить бустерную дозу Pfizer для получения ковид-паспорта
Власти Италии предложили тем, кто ранее сделал прививку российским «Спутником V» или китайской Sinovac, вакцинироваться бустерной дозой препарата Pfizer или Moderna для получения европейского «зеленого сертификата»
Власти Италии предложили тем, кто ранее сделал прививку российским «Спутником V» или китайской Sinovac, вакцинироваться бустерной дозой препарата Pfizer или Moderna для получения европейского «зеленого сертификата». Напомним, что российская и китайская вакцина официально не признаются в странах Евросоюза.
Привиться одной дозой Pfizer или Moderna для получения ковид-паспорта в Италии могут те граждане, кто прошел полный цикл вакцинации иностранной вакциной в течение последних шести месяцев.
Напомним, что российским «Спутником V» привиты большинство жителей республики Сан-Марино (примерно 80% населения), которая находится внутри территории Италии. В августе Еврокомиссия официально признала выданные в Сан-Марино сертификаты о вакцинации «Спутником V».