Власти США отпустили задержанного аналитика Игоря Данченко под залог
В США задержали российского аналитика Игоря Данченко, который участвовал в сборе информации для «досье Трампа», в котором сообщалось о связях теперь уже бывшего главы Белого дома с Россией
В США задержали российского аналитика Игоря Данченко, который участвовал в сборе информации для «досье Трампа», в котором сообщалось о связях теперь уже бывшего главы Белого дома с Россией.
По данным издания The New York Times, расследование в отношении Игоря Данченко ведет спецпрокурор Джон Дарем. В обвинительном заключении российского политолога насчитывается пять эпизодов дачи ложных показаний ФБР.
Позже стало известно, что Федеральный суд Александрии освободил россиянина из-под стражи под залог в размере 100 тысяч долларов.
По условиям освобождения Данченко обязали сдать паспорт в течение 24 часов и предписали воздерживаться от каких-либо контактов с возможными свидетелями по делу.
Согласно материалам дела, Игорь Данченко помогал бывшему сотруднику британских спецслужб Кристоферу Стилу составлять «досье» с заведомо ложными утверждениями о сговоре Дональда Трампа с Россией в ходе кампании по выборам президента США. Представленные в «досье» версии «легли в основу обвинений» против бывшего главы Белого дома.
При этом Данченко несколько раз сообщил неверные сведения ФБР об источниках полученной информации.