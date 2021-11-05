05 ноября 2021, 10:47
Правительство продлило розыгрыш 100 тысяч рублей среди привитых до конца года
Российское правительство продлило срок проведения лотереи для привитых от коронавируса, главным призом которой являются 100 тысяч рублей
Фото: kamgov.ru
Российское правительство продлило срок проведения лотереи для привитых от коронавируса, главным призом которой являются 100 тысяч рублей. В соответствии с постановлением премьер-министра Михаила Мишустина, розыгрыш продлится до 31 декабря текущего года.
Также сообщается, что программа поощрения за вакцинацию увеличится с одной тысячи до двух тысяч граждан.
Имена победителей можно узнать на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф.
Отдельные розыгрыши среди привитых от коронавируса проводятся в регионах. Так, в Москве можно выиграть машину или квартиру, в Подмосковье власти также разыгрывали квартиры, а в Хабаровском крае главным призом сделали три тонны угля.