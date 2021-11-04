Бывшие заключенные ИК-2 рассказали об издевательствах над Навальным по приказу администрации
Сначала сотрудники ИК-2 потребовали от арестантов не общаться с Навальным, а когда тот объявил голодовку завхозы принесли колбасу и начали ее жарить, чтобы «был запах»
Бывшие заключенные исправительной колонии №2 в Покрове (Владимирская область), где отбывает наказание оппозиционер Алексей Навальный, рассказали о моральных издевательствах над политиком по указанию администрации исправительного учреждения.
В интервью телеканалу «Дождь» (признан иностранным агентом) бывший заключенный Нариман Османов рассказал, что в отряд к Алексею Навальному специально собрали «бесхребетных людей», которые выполняют все указания администрации колонии.
Сначала сотрудники ИК-2 потребовали от арестантов не общаться с Навальным, а когда тот объявил голодовку завхозы принесли колбасу и начали ее жарить, чтобы «был запах».
Потом рядом с политиком поселили заключенного с открытой формой туберкулеза. Спустя некоторое время
Когда Навальный попал в тюремную больницу, администрация колонии показала заключенным фильм про него. Османов рассказал, что в этом фильме оппозиционера выставляют человеком с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Данную информацию подтвердил еще один бывший сиделец Евгений Бурак. «[В фильме показывали] как там Навальный с каким-то геем фотографировался в обнимку. Потом показывали фотографии этого пацана-гея, неприемлемые», — рассказал экс-заключенный.
По заданию администрации колонии зэки также не давали Навальному спать по ночам. Так, на соседнюю кровать в камере положили заключенного, который издавал «разные звуки» и «онанировал». И так зэки делали каждый день.
«Кто им не преклоняется, у них у всех такая цель стоит — сломать человека», — рассказал Османов.