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04 ноября 2021, 20:38

Бывшие заключенные ИК-2 рассказали об издевательствах над Навальным по приказу администрации

Сначала сотрудники ИК-2 потребовали от арестантов не общаться с Навальным, а когда тот объявил голодовку завхозы принесли колбасу и начали ее жарить, чтобы «был запах»

Бывшие заключенные ИК-2 рассказали об издевательствах над Навальным по приказу администрации
Фото: 9111.ru

Бывшие заключенные исправительной колонии №2 в Покрове (Владимирская область), где отбывает наказание оппозиционер Алексей Навальный, рассказали о моральных издевательствах над политиком по указанию администрации исправительного учреждения.

В интервью телеканалу «Дождь» (признан иностранным агентом) бывший заключенный Нариман Османов рассказал, что в отряд к Алексею Навальному специально собрали «бесхребетных людей», которые выполняют все указания администрации колонии.

Сначала сотрудники ИК-2 потребовали от арестантов не общаться с Навальным, а когда тот объявил голодовку завхозы принесли колбасу и начали ее жарить, чтобы «был запах».

Потом рядом с политиком поселили заключенного с открытой формой туберкулеза. Спустя некоторое время

Когда Навальный попал в тюремную больницу,  администрация колонии показала заключенным фильм про него. Османов рассказал, что в этом фильме оппозиционера выставляют человеком с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Данную информацию подтвердил еще один бывший сиделец Евгений Бурак. «[В фильме показывали] как там Навальный с каким-то геем фотографировался в обнимку. Потом показывали фотографии этого пацана-гея, неприемлемые», — рассказал экс-заключенный.

По заданию администрации колонии зэки также не давали Навальному спать по ночам. Так, на соседнюю кровать в камере положили заключенного, который издавал «разные звуки» и «онанировал». И так зэки делали каждый день.

«Кто им не преклоняется, у них у всех такая цель стоит — сломать человека», — рассказал Османов.

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