В башне «Федерация» арендуют офисы компании, связанные с обналичкой криптовалюты
В башне бизнес-центра «Москва-Сити» располагаются офисы, которые арендуют связанные с хакерами компании. Киберпреступники занимаются обналичиванием криптовалюты
В башне «Федерация» бизнес-центра «Москва-Сити» располагаются офисы, которые арендуют связанные с хакерами компании. Киберпреступники занимаются обналичиванием криптовалюты со всего мира.
По данным Bloomberg, в башне «Федерация» располагается офис Suex OTC — первой российской компании, против которой власти США в 2021 году ввели санкции за отмывание криптовалют. По данным американского Минфина, SUEX содействовала транзакциям с незаконными финансовыми поступлениями, полученными как минимум от восьми способов вымогательства. По данным The Bell, наличные туда попадали преимущественно с московских рынков, например, «Садовода».
Также в «Федерации» арендует офис компания EggChange, которую в США и в Европе обвиняют в отмывании денег. По данным блокчейн-платформы Binance, через эту фирму идут «незаконные потоки» средств. Подозрительные денежные потоки идут также через фирму CashBank, офис которой располагается по соседству с Binance.
Еще одна связанная с криптовалютами компания, которая базируется в «Федерации», - это Buy-bitcoin.pro. «Новая газета» пишет, что через нее проходят операции, связанные с крупнейшей даркнет-платформой для продажи наркотиков.
Сделки с такими компаниями, как правило, начинаются с общения в чате Telegram. Сотрудник компании присылает договор обмена с указанной комиссией, трейдер заполняет его своими данными, а курьер от него беспрепятственно проходит в здание «Федерации» по заранее заказанному пропуску. При входе в офис компании курьер называет код, полученный в чате, сдает вещи в специальный шкафчик и получает деньги.
Агенство Bloomberg сообщает, за последние годы в «Москве-Сити» арендовали офисы не менее 50 компаний, имеющих отношение к обмену и «отмыву» криптовалюты. При этом управляющая башней компания Aeon даже не знает, какие именно компании арендуют помещения.