В Еврейской АО весь коллектив станции «скорой помощи» отказался прививаться от COVID-19
В городе Облучье Еврейской автономной области весь коллектив сотрудников станции «скорой помощи», состоящий из 15 человек, отказался делать прививки от коронавируса и уволился
В городе Облучье Еврейской автономной области весь коллектив сотрудников станции «скорой помощи», состоящий из 15 человек, отказался делать прививки от коронавируса и уволился.
Согласно постановлению главы управления Роспотребнадзора по ЕАО Павла Копылова, 80% процентов сотрудников «скорой помощи» должны быть привиты от коронавируса к 15 ноября. В случае отказа от вакцинации, сотрудники должны быть отстранены от работы.
Работники станции «скорой помощи» заявили, что прививку делать не будут и уйдут с работы после 15 ноября. Один из сотрудников рассказал РИА Новости, что все они подрабатывают в больницах для пациентов с коронавирусом, поэтому «давно выработали антитела».
В Департаменте здравоохранения Еврейской АО заявили, что даже в случае увольнения коллектива станции «скорой помощи» без медицинской помощи местные жители не останутся.