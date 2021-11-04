В результате крушения Ан-12 в Иркутской области погибли руководители авиакомпании «Заполярье»
В результате крушения самолета Ан-12 в Иркутской области погибли гендиректор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании «Заполярье» Юрий Володин и Олег Вишнев
В результате крушения самолета Ан-12 в Иркутской области погибли гендиректор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании «Заполярье» Юрий Володин и Олег Вишнев.
Имена погибших руководителей авиакомпании назвал губернатор региона Игорь Кобзев в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает РИА Новости.
На борту Ан-12 находились девять человек - пять членов экипажа и четыре человека, которые сопровождали груз. Все они погибли. Генетическая экспертиза для опознания тел погибших должна занять до трех дней.
Транспортный самолет Ан-12 потерпел крушение в районе населенного пункта Пивовариха Иркутской области 3 ноября. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск.
Согласно основной версии, причиной крушения Ан-12 стал ледяной дождь.