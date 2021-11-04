Лоукостер «Победа» поддержал инициативу предъявлять QR-код при посадке в самолет
Авиакомпания-лоукостер «Победа» поддержала инициативу ввести систему QR-кодов, которые могут получить привитые и переболевшие коронавирусом граждане, при посадке в самолет
Авиакомпания-лоукостер «Победа» поддержала инициативу ввести систему QR-кодов, которые могут получить привитые и переболевшие коронавирусом граждане, при посадке в самолет.
Представитель авиаперевозчика сообщила РИА Новости, что «Победа» поддерживает запрет на осуществление регистрации и полета без «зеленого сертификата». При этом в авиакомпании считают, что покупать билеты можно и без QR-кода.
«Человек может заранее запланировать свой полет, который состоится через 2-3 месяца, купить билет и вакцинироваться к дате вылета», - сообщили в «Победе».
Таким образом в лоукостере прокомментировали решение Камчатского края и Хабаровского края ввести в рамках борьбы с коронавирусом обязательное требование предъявлять QR-код о вакцинации при посадке в самолет на внутрирегиональные рейсы и в межмуниципальные автобусы.
Данное требование вступит в силу с 23 ноября.