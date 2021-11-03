Росздравнадзор дал указание выявлять медиков, призывающих к отказу от вакцинации против COVID-19
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова дала поручение руководителям территориальных органов ведомства выявлять медиков, которые выступают против вакцинации от коронавируса и призывают пациентов не ставить прививку
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова дала поручение руководителям территориальных органов ведомства выявлять медиков, которые выступают против вакцинации от коронавируса и призывают пациентов не ставить прививку. Имена этих врачей необходимо передавать в Следственный комитет и прокуратуру, сообщает портал 66.ru.
Пресс-секретарь Росздравнадзора Ольга Малева подтвердила данную информацию.
Алла Самойлова в свою очередь отметила, что отрицание вакцинации имеет признаки «правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена статьями 207.1 и 207.2 УК РФ». В случае возбуждения против медиков-антиваксеров уголовного дела им может грозить штраф до 300-700 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 5 лет (если действия медиков повлекли смерть человека».