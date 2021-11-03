В Польше произошел первый случай смерти беременной женщины из-за запрета на аборты
В Польше зарегистрирован первый летальный случай из-за нового запрета на аборты. В городе Пщина на 22-й неделе беременности скончалась 30-летняя женщина, которой врачи не делали аборт, так как в стране запрещено прерывать беременность до гибели плода
В Польше зарегистрирован первый летальный случай из-за нового запрета на аборты. В городе Пщина на 22-й неделе беременности скончалась 30-летняя женщина, которой врачи не делали аборт, так как в стране запрещено прерывать беременность до гибели плода, сообщает издание Politico.
Напомним, что ранее Конституционный суд Польши одобрил закон, согласно которому женщины могут прерывать беременность только в случае изнасилования, инцеста или при наличии угрозы для жизни матери. При этом закон исключает прерывание беременности из-за врожденных дефектов у плода.
В Пщине беременная женщина поступила в госпиталь с отхождением околоплодных вод. Врачи подтвердили патологию плода, однако не стали своевременно делать пациентке аборт, несмотря на угрозу ее жизни. После гибели плода в утробе у женщины начался септический шок. В итоге пациентка скончалась.
Адвокат семьи погибшей пациентки считает, что медики действовали согласно новому законодательству о практически полном запрете абортов. В правящей консервативной партии «Закон и справедливость» в ответ на критику закона об абортах заявили, что он не запрещает прерывать беременность в случае угрозы жизни и здоровью матери.