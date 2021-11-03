03 ноября 2021, 16:04
Американские власти окончательно одобрили вакцинацию от COVID-19 детей от 5 до 11 лет
Группа экспертов Центров по контролю и профилактике заболеваний единогласно рекомендовала двухкомпонентную вакцину против коронавируса Pfizer-BioNTech для детей
Фото: u-f.ru
Независимая консультативная группа экспертов Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) единогласно рекомендовала двухкомпонентную вакцину против коронавируса Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Одновременно с этим специалисты рекомендовали вводить детям указанной возрастной группы меньшую дозу вакцины – 10 микрограммов (это треть от объема препарата, который вводят взрослым и подросткам), сообщает CNBC.
Директор CDC Рошель Валенски подписала рекомендацию, что позволяет начать вакцинацию детей уже в ближайшее время.
Согласно прогнозу ученых, вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет сократит распространение коронавируса на 8%.