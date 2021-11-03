03 ноября 2021, 15:55
В Иркутской области при заходе на посадку разбился самолет Ан-12
Лайнер перестал выходить на связь с диспетчерами на высоте 240 метров после ухода на второй круг. Позже стало известно, что самолет разбился при заходе на посадку
Фото: tocrypto.ru
В Иркутской области потерпел крушение транспортный самолет Ан-12, который выполнял рейс из Якутска в Иркутск.
Лайнер перестал выходить на связь с диспетчерами на высоте 240 метров после ухода на второй круг. Позже стало известно, что самолет разбился при заходе на посадку.
Первоначально агентство ТАСС сообщило о гибели всех, кто находился на борту. Сейчас появилась информация о том, что пять человек выжили. Всего на борту находилось восемь человек.
В ГУ МЧС по Иркутской области рассказали, что Ан-12 загорелся при ударе о землю. Горение происходит в двух частях фюзеляжа.
Согласно предварительной версии, причиной авиакатастрофы стала ошибка пилотирования. Также рассматривается версия о технической неисправности воздушного судна.