Журналисты и борцы с коррупцией потребовали проверить российских фигурантов «Досье Пандоры»
«Новая газета» и антикоррупционная организация «Трансперенси Интернешнл - Россия» (признана иностранным агентом) обратились в администрацию президента с требованием провести проверку в отношении должностных лиц, которые фигурируют в расследованиях «Досье Пандоры»
«Новая газета» и антикоррупционная организация «Трансперенси Интернешнл - Россия» (признана иностранным агентом) обратились в администрацию президента с требованием провести проверку в отношении должностных лиц, которые фигурируют в расследованиях «Досье Пандоры».
Борцы с коррупцией напоминают, что в громком расследовании об офшорах упоминаются депутаты Госдумы Алексей Чепа, Григорий Аникеев, Владислав Резник, Андрей Скоч и Отара Аршба, сенатор Олег Ткач и аудитор Счетной палаты РФ Сергей Мамедов.
Согласно российскому законодательству, указанным чиновникам и их близким родственникам запрещено прямо или косвенно пользоваться иностранными финансовыми инструментами, сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
«Новая» и «ТИ» в своем обращении отметили, что власти многих стран мира уже отреагировали на «Досье Пандоры», а десятки политиков лишились своих должностей.