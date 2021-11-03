Власти Москвы и Подмосковья решили не продлевать мини-локдаун
Так, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с распространением COVID-19 в городе стабилизировалась, в частности, сократилось число госпитализаций пациентов с тяжелым течением коронавируса
Власти Москвы и Московской области сообщили об отсутствии планов продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября.
Так, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с распространением COVID-19 в городе стабилизировалась, в частности, сократилось число госпитализаций пациентов с тяжелым течением коронавируса.
При этом после 7 ноября остаются в силе требование о переводе 30% сотрудников предприятий на удаленную работу и режим самоизоляции для граждан старше 60 лет.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале написал, что в области ситуация с распространением коронавируса «постепенно стабилизируется».
С 8 ноября в регионе вновь откроются кафе, рестораны, развлекательные центры и предприятия сферы услуг. Школьники вернутся к учебе в очном формате.
Напомним, что власти Новгородской области, Томской области, Челябинской области и Курской области, напротив, объявили о продлении режима нерабочих дней еще на неделю.