03 ноября 2021, 14:39
ГИБДД предупредила автомобилистов о массовых рейдах по выявлению пьяных водителей
Госавтоинспекция России предупредила автомобилистов о поведении массовых рейдов по выявлению нетрезвых водителей в период ноябрьских праздников. В ведомстве заявили, что «никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не может быть»
Фото: ural.aif.ru
Госавтоинспекция России предупредила автомобилистов о поведении массовых рейдов по выявлению нетрезвых водителей в период ноябрьских праздников. В ведомстве заявили, что «никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не может быть» ни в праздники, ни в любое другое время.
Руководство ГИБДД также напомнило россиянам о сложной ситуации в стране из-за коронавируса и призвало не совершать поездки на личном транспорте без острой на то необходимости.
По данным Госавтоинспекции, сотрудники ведомства с начала 2021 года провели около 40 тысяч массовых проверок на дорогах, в ходе которых поймали более 42 тысяч водителей с признаками опьянения.