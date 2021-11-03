03 ноября 2021, 13:56
Власти Томской области продлили режим нерабочих дней до 15 ноября
Глава региона объяснил свое решение «напряженной» эпидемиологической обстановкой. Одновременно с этим Жвачкин распорядился продлить школьные каникулы
Фото: tomsk-tr.gazprom.ru
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал постановление о продлении режима нерабочих дней в регионе до 15 ноября.
Глава региона объяснил свое решение «напряженной» эпидемиологической обстановкой. Одновременно с этим Жвачкин распорядился продлить школьные каникулы.
«Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома», - заявил губернатор, слова которого приводит Znak.com.
Ранее режим нерабочих дней был продлен до 15 ноября в Новгородской области.