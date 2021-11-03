В Алтайском крае более 100 человек одновременно вышли из «Единой России» из-за равнодушия руководства партии
Руководитель местного отделения «Единой России» Андрей Алексеев сообщил, что из партии выходят работники предприятия «Кучуксульфат», жители поселка Степное Озеро и поселка городского типа Благовещенка, связанных с заводом
В Благовещенском районе Алтайского края члены «Единой России» начали массово выходить из партии. Партбилеты уже сдали 120 из 500 человек.
Руководитель местного отделения «Единой России» Андрей Алексеев сообщил «Коммерсанту», что из партии выходят работники предприятия «Кучуксульфат», жители поселка Степное Озеро и поселка городского типа Благовещенка, связанных с заводом. Причиной их выхода из «ЕР» стало решение Генпрокуратуры инициировать деприватизацию «Кучуксульфата».
Один из теперь уже бывших еднороссов Дмитрий Бекметов рассказал, что сотрудники завода опасаются смены собственника, который может перестать вкладываться в развитие поселков.
«Мы беспокоимся - если придет новый собственник, поселок может просто умереть. Мы переживаем за себя, за своих детей, за будущее района. Потому что у нас район развивающийся, очень много вкладывают в него, особенно „Кучуксульфат“», - заявил Бексетов.
Местные жители уже обращались в Общероссийский народный фронт и к лидеру «Единой России» Дмитрию Медведеву с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг завода, однако никакой реакции не последовало.
«Мы на последних выборах „Единую Россию“ поддерживали. Людей агитировали в надежде. По округу мы победили, а получается, наши просьбы не слышат», — отметил Бекметов. В знак протеста против равнодушия со стороны руководства «ЕР» люди решили сдать партбилеты.
В октябре Генпрокуратура России через арбитражный суд потребовала от владельцев «Кучуксульфата» вернуть государству акции предприятия, которое было приватизировано в 1992 году. ведомство считает, что новые собственники владеют заводом незаконно.