Еще один российский офицер пожаловался на невозможность уволиться из армии
Офицер Вооруженных сил России Михаил Кочет записал обращение, в котором пожаловался на невозможность уволиться со службы из-за бюрократии в Минобороны, которое возглавляет Сергей Шойгу
Офицер Вооруженных сил России Михаил Кочет записал обращение, в котором пожаловался на невозможность уволиться со службы из-за бюрократии в Минобороны, которое возглавляет Сергей Шойгу.
Лейтенант рассказал, что закончил Ростовский государственный медицинский университет и получил диплом врача общей практики. Затем по распределению он был направлен в поселок Персиановский Ростовской области на должность командира взвода. По словам военного, его практика оказалась никак не связана с медициной, а зарплата – очень низкой, пишет Znak.com.
Михаил Кочет решил уволиться, однако сделать это оказалось не так-то просто. Лейтенанта стали вызывать на беседы с вышестоящим начальством, которое пыталось «всячески на него надавить», чтобы он отказался от увольнения.
«Мой случай не является уникальным. Многие лейтенанты из моих знакомых столкнулись с такой ситуацией. Согласно Конституции России, принудительный труд в России запрещен», - заявил в своем обращении Михаил Кочет.
Это уже не первый случай, когда офицеры российской армии жалуются на невозможность уволиться со службы. В октябре текущего года аналогичную историю рассказал выпускник воронежского военного учебно-научного центра ВВС им. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина Максим Мелешкин. Его рапорт об увольнении военное начальство рассматривает уже полгода. «Документы просто волокитят, либо приходят отписки», - сообщил Мелешкин.