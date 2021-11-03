В России срок действия сертификата о вакцинации могут сократить до полугода
В России срок действия сертификата о вакцинации против коронавируса могут сократить с одного года до шести месяцев. С соответствующей инициативой выступил главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике
В России срок действия сертификата о вакцинации против коронавируса могут сократить с одного года до шести месяцев. С соответствующей инициативой выступил главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в Уральском ФО Сергей Токарев.
Специалист заявил, что сертификат о вакцинации в настоящее время действует в течение года, потому что изначально его «срок годности» был рассчитан на уханьский штамм COVID-19, который является наименее агрессивным и заразным по сравнению с дельта-штаммом (или индийским штаммом). Сейчас же в России и мире широко распространен именно дельта-вариант коронавирусной инфекции.
Сергей Токарев также отметил, что антитела к COVID-19 сохраняются в организме человека меньше года.
В Минздраве предложение сократить действие сертификата о вакцинации на полгода пока не прокомментировали.