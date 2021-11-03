03 ноября 2021, 12:38
В России побит очередной рекорд по суточной смертности от коронавируса
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на утро 3 ноября, за прошедшие сутки в результате осложнений скончались 1189 ковидных пациентов. Это рекордный показатель суточной смертности с февраля 2020 года
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В России за минувшие сутки выявили 40 443 заразившихся коронавирусной инфекцией. С начала пандемии было зарегистрировано 8 663 643 случая заражений.
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на утро 3 ноября, за прошедшие сутки в результате осложнений скончались 1189 ковидных пациентов. Это рекордный показатель суточной смертности с февраля 2020 года.
В Москве зарегистрировали 6827 новых случаев заражения, в Петербурге – 3269, в Московской области – 2744, в Самарской области – 1596.
Рост заболеваемости наблюдается практически во всех регионах России. Власти некоторых субъектов решают вопрос о продлении режима нерабочих дней после 7 ноября.