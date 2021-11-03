03 ноября 2021, 11:56
В Нижнекамске антиваксеры «захватили власть» в торговом центре и отменили QR-коды
В Нижнекамске (республика Татарстан) противники введения ограничительных мер для непривитых от коронавируса граждан в виде QR-кодов «захватили» местный торговый центр и стали пропускать всех посетителей
Фото: Znak.com
В Нижнекамске (республика Татарстан) противники введения ограничительных мер для непривитых от коронавируса граждан в виде QR-кодов «захватили» местный торговый центр и стали пропускать всех посетителей. «Антиваксеры» кричали, что ограничительные меры для непривитых и «деление людей на классы» незаконны.
Региональные СМИ опубликовали видео из торгового центра, на котором женщина пропускает людей и говорит им, что «они здесь власть» и «QR-коды отменили».
При этом охранники торгового центра, судя по записи с места событий, предпочли в ситуацию не вмешиваться.
Напомним, что ранее в Улан-Удэ пожилые женщины без QR-кодов устроили потасовку с охранниками на входе в торговый центр.