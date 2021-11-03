Джо Байден раскритиковал Владимира Путина за нежелание решать проблемы с климатом
Президент США Джо Байден раскритиковал председателя КНР Си Цзиньпиня и президента России Владимира Путина из-за отказа приехать на 26-ю всемирную конференцию ООН по климату (COP26) в Глазго
Президент США Джо Байден раскритиковал председателя КНР Си Цзиньпиня и президента России Владимира Путина из-за отказа приехать на 26-ю всемирную конференцию ООН по климату (COP26) в Глазго.
Джо Байден в своем выступлении заявил, что главы Китая и России потеряли возможность оказать влияние на людей во всем мире. «Это просто гигантская проблема, а они обошли ее стороной. Как можно так поступать и претендовать на роль лидера?» - возмутился американский президент, слова которого приводит The New York Times.
Отдельно Джо Байден «прошелся» по Владимиру Путину и климатическим проблемам в России. «У него тундра горит. Буквально горит тундра. У него серьезные климатические проблемы. И он молчит о готовности что-либо делать», - заявил глава Белого дома.
Кремль, отметим, объяснил отсутствие Владимира Путина на конференции по климату тем, что формат мероприятия не предусматривает выступления по видеосвязи.