Суд оштрафовал бар жены Игоря Чайки на 3 млн рублей за торговлю алкоголем без лицензии
Арбитражный суд Москвы привлек к административной ответственности за оборот алкогольной продукции без лицензии ООО «Резалт», которое принадлежит супруге младшего сына экс-генпрокурора Юрия Чайки Игоря
Арбитражный суд Москвы привлек к административной ответственности за оборот алкогольной продукции без лицензии ООО «Резалт», которое принадлежит супруге младшего сына экс-генпрокурора Юрия Чайки Игоря.
ООО «Резалт» является юридическим лицом винного бара «Degustore» на Тишинской площади. Этой компанией владеют Ольга Чайка (в девичестве Пшеницкая) и бывшая жена прокурора Ярославской области Дмитрия Попова.
Как сообщает телеграм-канал «Арбитр», у ООО «Резалт» нет лицензии на хранение алкоголя, поэтому фирма сдала в субаренду ООО «Бар Трейд» несколько квадратов недвижимости под хранение спиртного. Однако по факту алкоголь хранился везде, в том числе и в помещениях, которые не находились в субаренде. Также в суде выяснилось, что «Резалт» сдавала «Бар Трейд» помещения в субаренду дешевле, чем арендовали ее сами.
Чиновники из Департамента торговли и услуг Москвы раскрыли схему с «левой» торговлей алкоголем и обратились в суд. В итоге компанию «прокурорских» жен привлекли к административной ответственности. Суд назначил фирме штраф в размере 3 млн рублей.