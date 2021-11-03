03 ноября 2021, 10:59
В Асбесте неизвестный обстрелял больницу для ковидных пациентов и машину врача
В Асбесте Свердловской области неизвестный обстрелял из ружья больницу для пациентов с коронавирусом, а также автомобиль врача реанимации. Сотрудники ковидной больницы предполагают, что стрельбу мог устроить родственник одного из умерших пациентов из мести
Фото: ВКонтакте/Типичный Екатеринбург
В Асбесте Свердловской области неизвестный обстрелял из ружья больницу для пациентов с коронавирусом, а также автомобиль врача реанимации.
Telegram-канал «Екатеринбург №1» сообщает, что медик обнаружил на своей машине более десяти следов от выстрелов. Сам врач-реаниматолог не пострадал.
Сотрудники ковидной больницы предполагают, что стрельбу мог устроить родственник одного из умерших пациентов из мести.
В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Ведется розыск злоумышленника.