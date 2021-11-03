Михаил Мишустин разрешил силовым ведомствам засекречивать свои госзакупки
В список ведомств, чьи госзакупки будут засекречены, вошли Росгвардия, Федеральная служба охраны (ФСО), Министерство обороны, Федеральная служба безопасности (ФСБ), и Служба внешней разведки (СВР)
Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое разрешает силовым ведомствам проводить все госзакупки в закрытой форме.
В список ведомств, чьи госзакупки будут засекречены, вошли Росгвардия, Федеральная служба охраны (ФСО), Министерство обороны, Федеральная служба безопасности (ФСБ), и Служба внешней разведки (СВР). Распоряжение премьер-министра вступает в силу 1 января 2022 года, сообщает «Новая газета».
В настоящее время указанные силовые ведомства могут засекречивать только закупки, связанные с обеспечением обороны и безопасности.
С просьбой засекретить свои госзакупки также обращалась в правительство государственная корпорация «Роскосмос». В ведомстве аргументировали свою инициативу тем, что иностранные государства анализируют всю открытую информацию.