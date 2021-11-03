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03 ноября 2021, 09:56

Директор центра им.Гамалеи сообщил о проверке сертификатов о вакцинации тяжелых пациентов с COVID-19

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о разработке теста, который позволяет установить, делал ли тот или иной обладатель сертификата о вакцинации прививку

Директор центра им.Гамалеи сообщил о проверке сертификатов о вакцинации тяжелых пациентов с COVID-19
Фото: lv.sputniknews.ru

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи (создатель вакцины «Спутник V») Александр Гинцбург сообщил о разработке теста, который позволяет установить, делал ли тот или иной обладатель сертификата о вакцинации прививку.

Специалист в беседе с «Известиями» пояснил, что речь идет о тесте на наличие антител к белку аденовируса Ad26.

Александр Гинцбург пояснил, что аденовирус Ad26 (адено 26-й) используется в вакцине «Спутник V» как «транспорт» для доставки в клетки фрагмента генетического материала SARS-CoV-2, кодирующего информацию о структуре S-белка шипа вируса. На основе этого аденовируса разработан первый компонент вакцины.

В организме человека этот аденовирус встречается крайне редко. Поэтому его обнаружение указывает на то, что человек действительно сделал прививку «Спутником V», а не просто купил сертификат о вакцинации.

«А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат», - отметил Гинцбург.

Директор центра имени Гамалеи также сообщил, что медики из реанимационных отделений сейчас предоставляют в лаборатории кровь «тяжелых» пациентов с коронавирусом для проверки на наличие аденовируса Ad26.

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