Директор центра им.Гамалеи сообщил о проверке сертификатов о вакцинации тяжелых пациентов с COVID-19
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о разработке теста, который позволяет установить, делал ли тот или иной обладатель сертификата о вакцинации прививку
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи (создатель вакцины «Спутник V») Александр Гинцбург сообщил о разработке теста, который позволяет установить, делал ли тот или иной обладатель сертификата о вакцинации прививку.
Специалист в беседе с «Известиями» пояснил, что речь идет о тесте на наличие антител к белку аденовируса Ad26.
Александр Гинцбург пояснил, что аденовирус Ad26 (адено 26-й) используется в вакцине «Спутник V» как «транспорт» для доставки в клетки фрагмента генетического материала SARS-CoV-2, кодирующего информацию о структуре S-белка шипа вируса. На основе этого аденовируса разработан первый компонент вакцины.
В организме человека этот аденовирус встречается крайне редко. Поэтому его обнаружение указывает на то, что человек действительно сделал прививку «Спутником V», а не просто купил сертификат о вакцинации.
«А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат», - отметил Гинцбург.
Директор центра имени Гамалеи также сообщил, что медики из реанимационных отделений сейчас предоставляют в лаборатории кровь «тяжелых» пациентов с коронавирусом для проверки на наличие аденовируса Ad26.