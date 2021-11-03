В Москве на стройплощадке ЖК Capital Towers произошел провал грунта
Провал грунта произошел на территории комплекса «Москва-сити» возле строительной площадки ЖК Capital Towers. В результате происшествия пострадали бытовки, фонарные столбы и участок дороги
Фото: Телеграм-канал «Новости Москвы»
В Москве на Краснопресненской набережной в районе «Москва-сити» произошел провал грунт на площади 1,2 тысячи кв.м.
В экстренных службах города сообщили РИА Новости, что яма образовалась напротив дома №14. Пострадавших в результате происшествия нет.
Telegram-канал Mash уточняет, что провал грунта произошел на территории комплекса «Москва-сити» возле строительной площадки ЖК Capital Towers. В результате происшествия пострадали бытовки, фонарные столбы и участок дороги.
Представитель застройщика сообщил, что аварийная ситуация связана с изливом грунтовых вод.