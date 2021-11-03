Россия заняла второе место по количеству дополнительных смертей с начала пандемии
Для измерения реального влияния пандемии демографы сравнили показатели общей смертности от Росстата с историческими тенденциями. Сравнение показало, что по абсолютному числу дополнительных смертей Россия оказалась на втором месте после США
Россия заняла второе место в мире по абсолютному количеству дополнительных смертей с начала пандемии коронавируса. Лидером по числу умерших стали США.
Эксперты издания Financial Times с начала пандемии COVID-19 и до конца сентября 2021 года зарегистрировали 753 тысяч «дополнительных смертей». Для измерения реального влияния пандемии демографы сравнили показатели общей смертности от Росстата с историческими тенденциями. Сравнение показало, что по абсолютному числу дополнительных смертей Россия оказалась на втором месте после США. На третье место эксперты поставили Перу и Болгарию.
FT также отмечает разницу в официальных данных о смертности в результате коронавируса в России. Так, Росстат сообщает, что к концу сентября от COVID-19 умерли 462 тысячи человек, а оперштаб сообщает о 203 549 летальных случаях. Ранее ведомства объясняли расхождения в статистике разными методиками подсчета.
Эксперты FT связывают резкий рост дополнительных смертей в России с провальной кампанией властей по вакцинации населения и неэффективными антиковидными ограничениями.
«Население ведет себя так, как будто оно не имеет ни малейшего представления или его уже не волнует, а люди начали умирать, как мухи. Это катастрофа », — заявил демограф и экс-сотрудник Росстата Алексей Ракша.