В Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве застряли около 1,5 тысячи авиапассажиров
Пассажиры рейсов рассказывали журналистам и писали в соцсетях, что их держали в самолетах по 6-10 часов и отказывались выпускать на улицу. Нескольким пассажирам стало плохо из-за нехватки свежего воздуха
В аэропорту Нижнего Новгорода из-за тумана в Москве практически на сутки застряли около 1,5 тысячи пассажиров. Напомним, что из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости в столичных аэропортах более 30 рейсов были перенаправлены на аэродром «Стригино».
Пассажиры рейсов рассказывали журналистам и писали в соцсетях, что их держали в самолетах по 6-10 часов и отказывались выпускать на улицу. Нескольким пассажирам стало плохо из-за нехватки свежего воздуха. Так, на рейсе Сургут-Москва находился пассажир с четвертой стадией рака, которому понадобилась помощь медиков.
Только после многочисленных жалоб людей стали выпускать из самолетов и размещать в здании аэропорта. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отчитался, что пассажирам предоставили горячее питание, а на аэродроме дежурят медики.